Ciklon Fredi pustoši Mozambik! Odneo 28 života, gradovi "zatvoreni" (VIDEO)

Najmanje 28 osoba do sada je izgubilo život u ciklonu Fredi, nakon što je pogodio Mozambik drugi put ovog meseca. U proteklih mesec dana u Mozambiku je pala veća količina kiše nego za godinu dana, prenosi BBC., a vetar je čupao krovove sa kuća i doveo do "zatvaranja" u jednom lučkom gradu, javljaju lokalni i lokalni mediji.

Cyclone Fredy is now in our next Mozambique let's be very very safe my dear brothers and sisters I love all❤️ pic.twitter.com/Au90Ok3oAB