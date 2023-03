RUSKA BESPILOTNA LETELICA POGODILA BRITANSKI STORMER: Savremeno oklopno vozilo nije imalo šanse protiv ruskog LANCETA (VIDEO)

Telegram nalog ministarstva odbrane RF objavio je ovo 11. marta. Uz svoju tvrdnju, ministarstvo prilaže video snimak kao dokaz.

Dron koji je ruska vojska koristila je Lancet. Od početka rata, osim iranskih dronova Shahed serije, Lancet se pokazao kao najbolji dron u ruskoj ofanzivi u Ukrajini. Druga polovina 2022. godine donela je na videlo mnoštvo uspešnih pogodaka ruskog drona.

#Ukraine: In #Donetsk Oblast, a UK-supplied Stormer HVM short range SAM system was damaged by a Russian Lancet loitering munition. pic.twitter.com/XqQSym54n6