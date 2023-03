TRESE SE U KOMŠILUKU: Još jedan snažan zemljotres

Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, zemljotres jačine 4.2 stepena je pogodio područje 17 kilometara severoistočno od mesta Neihou u Rumuniji.

Potres se dogodio 139 kilometara ispod Zemljine površine, a prema nepotvrđenim izveštajima, osetio se u krugu od 100 kilometara od epicentra.

Za sada nema izveštaja o eventualnoj materijalnoj šteti koju je zemljotres možda izazvao.

🔔#Earthquake (#cutremur) M4.0 occurred 10 km NW of #Nehoiu (#Romania) 4 min ago (local time 19:44:23). More info at:

