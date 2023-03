Tragedija: Trogodišnja devojčica slučajno upucala sestru

Trogodišnja devojčica smrtno je ranila četvorogodišnju sestru u slučajnom incidentu koji se dogodio u Teksasu, rekao je šerif okruga Haris Ed Gonzales.

"Trogodišnjak je navodni strelac. Najverovatnije je do incidenta došlo bez namere," rekao je Gonzales.

Nazvavši incident "tragičnim", ali "veoma sprečivim", šerif je naveo da se grupa porodice i prijatelja - pet odraslih i dvoje dece - družila u stanu u Hjustonu u nedelju. U jednom trenutku, deca su bila bez nadzora u spavaćoj sobi jer je svaki roditelj mislio da ih drugi posmatra, dodao je on.

Trogodišnja devojčica se dočepala napunjenog poluautomatskog pištolja, rekao je Gonzales.

Porodica je čula pucnjavu i utrčala u sobu, gde je na podu zatekla četvorogodišnju devojčicu bez znakova života.

"To izgleda kao još jedna tragična priča o detetu koje je dobilo pristup vatrenom oružju i povredilo drugo dete“, rekao je Gonzales.

Kako podseća američki medij, pucnjava u Hjustonu je samo najnoviji slučaj kada je dete koristilo neobezbeđeno vatreno oružje i izazvalo tragediju. Nedavno je šestogodišnji dečak upucao svog učitelja u osnovnoj školi u Njuport Njuzu u Virdžiniji.

Između 2015. i 2020. godine došlo je do najmanje 2.070 nenamernih pucnjava od strane dece mlađe od 18 godina, što je rezultiralo sa 765 smrtnih slučajeva i 1.366 povređenih, prema podacima koje je prikupio Everytown Researć & Policy, istraživačka grupa koja se zalaže za kontrolu oružja i protiv oružanog nasilja.

Oko 39 odsto slučajeva odnosilo se na strelce od 9 godina ili mlađe, saopštila je neprofitna organizacija.

Povrede izazvane vatrenim oružjem nedavno su nadmašile nesreće motornih vozila i postale vodeći uzrok smrti među ljudima od 1 do 19 godina u SAD, prema analilzi objavljenoj 2022. u The New England Journal of Medicine.

"Ni u jednoj drugoj velikoj ili bogatoj zemlji smrtni slučajevi od vatrenog oružja nisu među prva četiri uzroka smrtnosti, a kamoli uzrok smrti broj 1 među decom“, objavljeno je prošle godine u studiji Kaiser Family Foundation.

Američka akademija za pedijatriju preporučuje vlasnicima oružja da oružje drže zaključano i ispražnjeno, sa municijom zaključanom u posebnom sefu.