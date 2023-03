OPASAN INCIDENT! Ruski borbeni avion oborio američki dron iznad Crnog mora

#BREAKING : Russian Su-27 aircraft struck propeller of a US MQ-9 Reaper drone, causing US forces to have to bring the MQ-9 down in international waters, according to @US_EUCOM via @laraseligman

Dron Reaper i dva aviona SU-27 Flanker su radili iznad međunarodnih voda iznad Crnog mora kada je jedan od ruskih aviona namerno poleteo ispred i bacio gorivo ispred bespilotne letelice, rekao je zvaničnik.

Jedan od mlaznjaka je potom oštetio propeler Reapera, koji je postavljen na zadnjem delu drona, tvrde američki zvaničnici.

Oštećenje propelera primoralo je SAD da obore Reaper u međunarodnim vodama u Crnom moru, prenosi CNN.

An “Incident” involving a U.S. Air Force MQ-9 Reaper Drone has occurred over the Black Sea, there are some reports that the Drone has been Shot Down, however an Investigation is currently ongoing. pic.twitter.com/XuwrAzuh8v