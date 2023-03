OLUJA HARA AMERIKOM, NA STOTINE HILJADA LJUDI BEZ STRUJE: Neverovatne scene u Kaliforniji (VIDEO)

U Kaliforniji se vreme ni posle mesec dana zimskih oluja ne smiruje i ova američka država izložena je novim udarima kiše, vetra i snega, dok oluje istovremeno pustoše severostočne oblasti SAD. Na društvenim mrežama pojavili su se neverovatni snimci sa puteva u Kaliforniji, koji su okruženi pravim snežnim zidovima i lavirintima. Oluja je zahvatila i delove Nove Engleske, Njujorka, Pensilvanije i Nju Džerzija.

Bez struje je gotovo 400.000 domova, pokazuju podaci sajta poweroutage.us. Nestancima struje najteže su pogođeni Kalifornija, gde je više od 200.000 domova bez električne energije, Nju Hempšir, Mejn, Njujork...

U mnogim gradovima zatvorene su škole, otežan je saobraćaj, a očekuju se nove padavine.

Here’s a little time lapse earlier with the GoPro going down 89 from the southern Lassen NP entrance. The walls of snow today were incredible. #CAwx #snow #California pic.twitter.com/JVRclkBQlJ