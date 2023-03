Posle zemljotresa novi problem za Tursku: Bujica nosi sve pred sobom, nestalo najmanje 9 ljudi

Obilna kiša koja je pogodila delove Turske izazvala je poplave, u kojoj je najmanje jedna osoba izgubila život.

Do poplava je došlo u gradovima Adijaman, koji je uništen u razornim potresima početkom februara, i Šanlijurfa, gde je svakodnevni život ugrožen.

Prema pisanju turskih medija, najmanje tri osobe vode se kao nestale u Adijamanu, a šest u Šanlijurfi, dok spasioci i ronioci tragaju za njima.

"Postoje izveštaji o nestalima, ali mi ne možemo da ih potvrdimo. Naši timovi pokušavaju da stignu tamo čamcima. Vremenski uslovi nisu povoljni za let helikopterom", rekao je gradonačelnik Šanlijurfa.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se kako je voda poplavila kuće i objekte, vozila su zarobljena, dok bujica nosi sve pred sobom.

Mediji prenose da kiša pada od juče, dok meteorolozi upozoravaju da ih danas čeka najteži dan.

The disaster continues for #Turkey. After suffering devastating earthquakes last month that left tens of thousands homeless, the south is now suffering floods that have swamped the tents where people are now living. At least one person died in Adiyaman. pic.twitter.com/ITuXsvKDUG