MAJKA BLIZANACA SE SAMO SRUŠILA NA POSLU I OSTALA MRTVA! Samo 7 dana ranije se smejala i bila zdrava, a zbog ovog joj nije bilo spasa

Mama iz britanskog Кornvola koja se srušila i iznenada umrla ostala je upamćena kao osoba koja je bila "sve svojim dečacima". Linda Maršal (57) bila je majka dvoje dece sa uspešnom karijerom i samo nedelju dana pre tragedije bila je zdrava i srećna.

Direktorka ljudskih resursa živela je u blizini Redruta sa svojim mužem i njihovim dečacima, blizancima Maksom i Harisonom od 15 godina. Džejms Maršal (55), njen zet, rekao je da je to bio "samo još jedan dan u kancelariji" za Lindu pre nego što se srušila u kasno ujutro u novembru.

Doživela je iznenadni srčani zastoj pre nego što je umrla u bolnici dvanaest dana kasnije. Rekao je da je to bilo "apsolutno poražavajuće" za celu porodicu prisećajući se kako je ona bila "sve" za svoje voljene.

Opisujući šta se dogodilo, rekao je: "Pozvali su me da mi kažu da je Linda imala srčani zastoj i da je avionom hitne pomoći odvezena u bolnicu Rojal Kornval. U tom trenutku moj brat mi je rekao da joj je srce ponovo pokrenuto i da kuca, tako da smo se svi nadali najboljem i mislili da će to biti samo dug, spor put do oporavka".

- Ali dva ili tri dana kasnije ponovo je nazvao i rekao da treba da ja i naš drugi brat Endru odemo dole da mu pomognemo. Pa smo otišli i dobili celu priču da je pretrpela hipoksiju mozga. Odeljenje intenzivne nege ju je skinulo aparat za održavanje života – srce joj je kucalo, pluća su radila kako treba, ali je u svakom slučaju bila na kraju svog života. Dvanaest dana kasnije, preminula je - rekao je.

Nastavio je: "Bilo je apsolutno poražavajuće – manje od nedelju dana ranije ona je bila glavni hranilac u kući, mama, bankar, sve je činila za svoje dečake – blizance i mog brata. Bilo je tragično”.

Džejms je strastveni trkač i sprema se da se upusti u maratonski izazov u znak sećanja na svoju snaju. On želi da prikupi novac za Britansku fondaciju za srce, dobrotvornu organizaciju koja se bavi istraživanjem koje bi moglo da spreči smrti poput Lindine u budućnosti.

