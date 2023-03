Pad drona otvorio polemike! Analize pokazuju na svemoć i prkos Rusije nad SAD, Šahrimanjan: Žele da sklone Putina sa vlasti

Američki vojni dron MK-9 srušio se u utorak u Crno more nakon što su ga presreli ruski borbeni avioni, što je prvi takav incident od ruske invazije na Ukrajinu pre više od godinu dana.

Pentagon je saopštio da je jedan od ruskih aviona Su-27 udario u propeler drona, čineći ga neoperativnim, dok je rusko ministarstvo odbrane za pad okrivilo „oštro manevrisanje“ bespilotne letelice i saopštilo da njeni mlaznjaci nisu došli u kontakt sa njom.

Šta se, zapravo, desilo, i kakav eho ostavlja ovaj incident govorili su za Kurir -Slobodan Samardžija, novinar iz Moskve i Biljana Šahrimanjan Obradović, iz Centra za stratešku analizu.

Samardžija razgovor započinje rečenicom da su gorepomenuti incidenti nedopustivi.

- Činjenice su da takav incident nije smeo da se dogodi. Dogovor mora da postoji i da se poštuje. Nije čudno što su se američki avioni tu našli, u okviru Crnog mora, turske teritorije i činjenice da je Turska članica NATO. Sumnjam da je došlo do direktnog kontakta, to je praktično nemoguće - kaže Samardžija.

Obradović smatra, takođe, da ovo nije ništa novo.

- Videli smo da SAD tvrdi da je Ruska federacija oborila tu letelicu. To izgleda kao da su dovoljno hrabri da obore letelicu, ali nedovoljno hrabri da to i priznaju. Ovo je tehnološko doba. Sve je snimljeno i zabeleženo. Došli su do tog nivoa da su te letelice letele same, ali sada će da lete sa američkom lovačkom avijacijom. Da vidimo šta će onda da urade. Zvaničnici SAD, ukoliko dokažu da su to oborile ruske snage, pripremaju sankcije. Ništa neće proći nekažnjeno - rekla je Obradović.

Zatim je dodala da će predsednik Kine doći u Rusiju sa jednim ciljem.

- Kada pogledamo promene u Kremlju očekujem da će Si Đinping doći u Rusku federaciju, i kada pogledamo sve prethodne akcije, Petrušev je išao tamo da ponudi da njegov sin bude naslednik Putina. Mnogo je tu nesuglasica i razdvajanja. Zasigurno se kuva da se Vladimir Putin skloni sa vrha vlasti - dodala je.

Sagovornik ne misli da tenzije rastu, već da je Rusija dovoljno snažna da se sama odbrani.

- Amerika ne može da računa na EU saveznike i gube poziciju na relaciji sa Moskvom i Pekingom. Ne živimo u 1945. godini kada možeš da kažeš gde si pobedio i da na pobedama ustrojavaš svet. Onog trenutka kada Amerikanci podignu borbene avione na taj prostor, mogu da lete koliko hoće, onog trenutka kada američka lovačka avijacija uđe u Ruski vazdušni prostor taj incident neće doneti ništa dobro - kaže Samardžija primetivši da Amerika loše vodi ovaj rat.

- Sve je jedna igra u okviru rata u Ukrajini, a to je jedan loše vođen rat. Rusi definitivno dobijaju rat i završiće se tako što će te četiri republike koje su se izjasnile za članstvo u Ruskoj federaciji na kraju tu i ostati. Dron nije toliko značajan kao dron, da bi mogao da promeni tok rata - rekao je, ispričavši u nastavku da je "jurnjava" za njim psihološka stvar.

- Vodi se borba oko toga jer je samo vađene tog drona neka vrsta tehnološke pobede i stvar je fikcije. Amerikanci ne mogu da dozvole da to urade Rusi. Ako je dron u ruskim vodama oni tu ne mogu ništa - dodao je.

Šahrimanjan Obradović ne slaže se sa sagovornikom.

- Analize pokazuju na svemoć i prkos Rusije nad SAD. Mislim da ljudi brkaju unutrašnju i spoljašnju politiku SAD, a spoljašnja ne može da se menja i ne menja se. Sve ove bespilotne letelice i obaveštajni podaci koje Ukrajina dobija su doprineli da Ukrajina napreduje na bojnom polju - smatra Obradović, dok je Samardžija ubeđen da se predsednik Ukrajine Zelenski drži principa odbrane Bahmuta iz više razloga:

- Prvo zato što bi moralno to bio moralni pad, a drugo ako dobije Bahmut to može biti epskih razmera, ta bitka može ući u udžbenike, a samim tim i on, a da se razumemo on nije čovek koji će ući u udžbenike, dok Rusija živi normalno, iako sankcije neće biti bez odjeka, ali njihv efekat neće biti kakav su želeli. EU će se povući na svoju stranu - zaključio je Samardžija.