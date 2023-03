DETALJI POŽARA U ROSTOVU: Ima i MRTVIH, više od 60 vatrogasaca na licu mesta - gust dim prekrio ROSTOV! (VIDEO)

Došlo je do velikog požara u zgradi Federalne službe bezbednosti (FSB) u Rostovu u Rusiji, javlja britanski "BBC". Meštani navode da se pre požara čula snažna eksplozija.



Društvenim mrežama šire se mnogobrojni dramatični snimci na kojima se vidi jak požar koji se postepeno širi. Veći deo Rostova prekriven je gustim dimom.

In Rostov-on-Don, the building of the border service of the FSB is on fire - Russian media.

Unconfirmed rumors in Ru media that locals allegedly heard an explosion before the fire pic.twitter.com/RKYBhbKv17