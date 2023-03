TLO SE NE SMIRUJE: Registrovan novi zemljotres u Turskoj jačine 4,7 stepeni po Rihteru

Sličnu informaciju na svom portalu objavio je i Evropsko-mediteranski seizmološki centar /EMSC/.

Prema podacima turskih seizmologa, potres je bio na dubini od deset kilometara. Nakon zemljotresa osetila su se i dva potresa jačine oko dva stepena Rihterove skale, prenosi RIA.



Grad Bolu nalazi se na oko 250 kilometara istočno od Istanbula.

Nema podataka o eventualnim žrtvama ili šteti.

🔎 Regional instrumental seismicity in Western Turkey. The colored dots represent the #earthquakes that have struck the region [using @ISCseism catalog -1960 to 2020- and @EMSC data -from 2021 onwards]: pic.twitter.com/FNKkZ7oUHi