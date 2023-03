DOŽIVOTNI ZATVOR ZA STRICA KOJI JE UBIO BRATANICU: Zločin izvršio jer je odbila ugovoreni brak sa SA ROĐAKOM (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Nakon izricanja presude, objavljen je snimak CCTV-a na kojoj se vidi kako Kan vozi automobil, u kojem je bilo telo Somaje, do transportnog kontejnera. Vidi se kako otvara kontejner i nosi rukavice. CCTV je takođe prikazao snimak Somaje koja hoda ide s posla samo nekoliko sati pre kobnog napada.



Somaja, studentkinja biomedicine pronađena je mrtva nakon policijske potrage 2022. Njeno telo bilo je zamotano prostirku vezanu uzicom, nalazilo se na zemlji koja se koristi kao odlagalište. Telo je bilo u raspadnutom stanju te se nije moglo tačno reći od čega je umrla, ali u desnoj strani grudi otkrivena je zabodena oštrica duga 11 centimetara.

25 June 2022: Somaiya Begum, 20, of Bradford, was last seen alive, her body was found on 6 July. Her uncle Mohammed Taroos Khan, 52, has been charged with her murder. pic.twitter.com/cJpR3eyVtK

Živela je s bakom i drugim ujakom nakon što je njenim roditeljima izdat nalog za zaštitu od prisilnog braka. Zabrana je usledila nakon odbijanja očeve ponude da se uda za rođaka u Pakistanu kada je imala 16 godina.

Otvarajući slučaj pred porotnicima pre nešto više od nedelju dana, Džejson Piter rekao je da je Somaja doživela traumatičnu smrt nakon nasilnog napada u domu.

Kan se izjasnio krivim za ometanje pravde i rešavanja tela i dokaza, ali je negirao ubistvo. Na sudu je objašnjeno da je Somaji sa 16 godina otac ponudio brak s rođakom, ali je odbila.

Tužilac je rekao da je uprkos zabrani Kan posetio njen dom tri puta prošle godine i da ju je kontaktirao telefonom, prenosi Jutarnji list.

- Oko 15.30 Somaja Begum poslala je poslednje poruke svom bliskom školskom prijatelju. Nedugo nakon toga njen telefon je prestao da radi. To se poklopilo s dolaskom njenog rođaka optuženog Mohameda Tarusa Kana na kućnu adresu nekoliko minuta nakon toga. Dok tužilaštvo ne može tačno navesti kada je Somaja ubijena, možete zaključiti da se nešto značajno dogodilo oko ili nedugo nakon tog trenutka jer nakon tog vremena nije bilo nikakve dalje komunikacije između Somaje i bilo koga drugog - rekao je tužilac.

A man has been jailed for life for murdering his niece after she refused a forced marriage.



Mohammed Taroos Khan attacked Somaiya Begum, who was just 20, in her own home and then left her body on waste ground.@ajjenkins | #5News pic.twitter.com/crLyQWKznm