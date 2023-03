HAOS NA ULICAMA PARIZA: Grad umetnika i boema postao prestonica smeća

Policija je upotrebila suzavac i vodene topove protiv demonstranata na Trgu Plas de la Konkord u Parizu, gde se okupilo oko 7.000 ljudi u znak protesta zbog reformi penzionog sistema.

Kako je preneo Rojters, demonstranti su bacali kamenice na policiju koja je potom intervenisala kako bi razbila grupe učesnika protesta. Protesti su održani u gotovo svim većim gradovima Francuske.

Paris is drowning in trash because the bin men have gone on permanent strike against the retirement increase.



Their Energy bills are 50% of ours

They retire 6 years earlier

Their pension is 2x higher



Yet still they will strike. Why are they better off?



Because they strike pic.twitter.com/5QyoP7Md2j