RASTE NAPETOST! Amerika poslala novi dron: Letelica poletela iz Italije i stigla iznad Crnog mora (FOTO)

O tome svedoče servisni podaci sajta Flightradar24, izveštava ukrajinski portal Cenzor.

Dron je poleteo iz vazdušne baze Sigonela u blizini italijanskog grada Кatanije. Neko vreme je bio u vazdušnom prostoru Rumunije, a sada leti iznad Crnog mora.

Od 12:00 časova, 14.800 korisnika prati kretanje američkog drona RК-4 RQ-4 Global Hawk na veb stranici Flightradar24.

Nova američka bespilotna letelica ušla je u vode Crnog mora nakon što je američki dron MQ-9 Reaper pao u Crno more usled sudara sa ruskim borbenim avionom Su-27 ove nedelje.

Ranije je Si-En-En javio da je američka vojska poslala novu bespilotnu letelicu u region Crnog mora da pregleda mesto pada i prati dejstva ruske vojske koja je počela da traži olupine drona.

JUST IN - U.S. releases a video showing the collision of the Russian fighter jet with the MQ-9 Reaper drone over the Black Sea. pic.twitter.com/MHuGIUkxyL

Rusija je navodno već stigla do mesta drona, ali američka vojska tvrdi da će operacija izvlačenja ostataka biti gotovo nemoguća. Obaranje drona vrednog 32 miliona dolara pokrenulo je trku za izvlačenje olupine, jer sadrži neke od najnaprednijih američkih tehnologija i bio bi neočekivani dobitak za Rusiju ako bi prva došla do letelice.

Snimak incidenta

Američka evropska komanda objavila je snimak incidenta između američkog drona i ruskih borbenih aviona iznad Crnog mora, objavio je juče Si-En-En.

Kako se navodi, video prikazuje kritične trenutke u sukobu u vazduhu u utorak za koji je Pentagon rekao da je trajao između 30 i 40 minuta. Na snimku se vidi kamera drona MQ-9 Reper usmerena prema njegovom repu i propeler drona, a zatim se prikazuje kako se približava ruski borbeni avion suhoj SU-27 i presreće američki dron.

U drugom delu snimka, ruski avion se ponovo približava i izbacuje gorivo, a snimak je zatim poremecen dok se ruski borbeni avion sudara sa MQ-9 oštetivši propeler drona i primoravajuci SAD da obore dron u Crno more.

Rusija je negirala da je došlo do sudara.

Na snimku se vidi propeler drona oštecen u sudaru, a zatim kako operateri drona efikasno obaraju letelicu u međunarodnim vodama jugozapadno od Krima.

To je prvi put da su ruski i američki vojni avioni došli u direktan fizički kontakt otkako je Rusija započela invaziju na Ukrajinu.

RQ-4 Global Hawk

RQ-4 Global Hawk je najnaprednija bespilotna letelica koju trenutno koriste američke vazduhoplovne snage, barem javno.

The United States has sent a new reconnaissance drone toward the Ukrainian Crimea annexed by Russia. According to the Flightradar service, the RQ-4 Global Hawk with the call sign FORTE10 headed for the Black Sea.



Source: Crimea.Realities pic.twitter.com/fIHT8rgcix