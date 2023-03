Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Darko Vojinović, Tanjug AP/Pavel Bednyakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP | |

Međunarodni krivični sud (MKS) u Hagu izdao je nalog za hapšenje ruskog predsednika Vladimira Putina, optužujući ga da je odgovoran za ratne zločine počinjene u Ukrajini.

Međunarodni krivični sud u Hagu saopštio je da je izdao nalog za hapšenje ruskog predsednika Vladimira Putina zbog ratnih zločina zbog njegove navodne umešanosti u otmice dece iz Ukrajine.

Sud je u saopštenju naveo da je Putin „navodno odgovoran za ratni zločin protivpravne deportacije stanovništva (dece) i protivpravnog preseljenja stanovništva (dece) iz okupiranih područja Ukrajine u Rusku Federaciju“.

Takođe izdat je nalog za hapšenje Marije Aleksejevne Lvove-Belove, komesarke za prava deteta u Kancelariji predsednika Ruske Federacije, zbog sličnih optužbi.

Voditeljka Jovana Jeremić jutros je u okviru Novog vikend jutra ugostila eminentne goste, koji su saglasni u ideji da Zapad ovoga puta Putina tretira kao što su Slobodana Miloševiča, a da je krajnji cilj, vladanje celim svetom, gde im smetaju Rusija i KIna.

Bivši komandant Operativno-potražnih grupa na Kosovu Goran Radosvaljević Guri navodi da izdavanje naloga za hapšenje Putina, nije ništa neočekivano.

- To je ista matrica kao za hapšenje Slobodana Miloševića. Oni hoće da budu vladari sveta, a na tom putu im stoji Rusija, Kina i mi, kojima su polomili zube - rekao je Guri.

Sada je baš sve jasno svetu, i kakav je ko, i šta se očekuje, dodao je Guri.

Publicista Tomislav Kresović istakao je da nalog za hapšenje predsednika Ruske Federacije znači da je u pitanju objavljivanje rata od strane Zapada Rusiji.

- To je lista odstrela, sa ciljem satanizacije Rusije. Stavljanje Putina na Hašku optužnicu dok se traži mir, to znači da mira neće biti. Oni žele da potčine Evropu. Putin je po matrici nasledio Slobodana Miloševića. Oni rade po metodu slučajnog uzorka. Putin im je sistem za lomljenje Rusije, slabljenje Evrope i produženje rata - rekao je on.

Kako kaže, on je predsednik velesile koji je u sukobu sa Zapadom, a ne sa Ukrajinom.

- Cilj je da se Rusija povuče iz Saveta bezbednosti - rekao je Kresović.

Teolog Miloš Stojković kaže da u svemu ovome, Srbija mora da sačuva svoje interese, jer ništa što se dešava nije slučajno.

- Ista matrica, isti plan. Na nama je da nam se više ne lome zubi. Moramo da nađemo najbolje za Srbiju i našu decu - rekao je potom.

Detaljnije u video prilogu.

Autor: