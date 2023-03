ALBANAC UHAPŠEN U AMERICI ZBOG TERORIZMA: Na društvenim mrežana ostavljao JEZIVE poruke, gradonačelnku Njujorka pretio UBISTVOM (FOTO)

"To je obično ono što teroristi žele da urade. Oni žele da terorišu vaš um, terorišu vaše misli i uplaše vas", rekao je gradonačelnik Majk Spano, javio je CBS, a preneo "Klan kosova".

Istraga je otkrila uznemirujuće pretnje na društvenim mrežama.

Kola, koji je albanskog porekla, navodno je izrazio podršku radikalnom islamskom ekstremizmu.

New York man Ridon Kola who supported ISIS was arrested in a plot to kill cops and the mayor during a St. Patrick’s Day paradehttps://t.co/nC1EMPHcT0