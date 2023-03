PANIKA U ITALIJI - Gori hemijska fabrika, plamen bukti, crni dim kulja, građanima rečeno da ostanu kod kuće zbog moguće KATASTROFE (VIDEO)

Fabrika, koja se se bavi preradom hemijskih rastvarača, nalazi se u industrijskoj zoni San Pjetro Mozeco, a veliki crni oblak se kreće u pravcu Lombardije, prenosi Ansa.

Prema rečima očevidaca, čule su se i eksplozije, a cela industrijska oblast je evakuisana. Za sada nema podataka da li ima mrtvih ili povređenih osoba, piše Tanjug, a prenose mediji.

"Požar koji je jutros izbio u kompaniji u San Pjetro Mozecu još traje, pod kontrolom je vatrogasaca, ali stub dima bi mogao da stvori rizik od ekološke i zdravstvene katastrofe. Preporučuje se građanima da prozore drže zatvorenim i ako nije neophodno da ostanu kod kuće. Preporuka je i da deca ostanu u učionici sa zatvorenim prozorima", rekao je gradonačelnik.

Na terenu se nalaze i ekipe Regionalne agencije za zaštitu životne sredine ARPA, karabinjeri i šest vatrogasnih timova, kao i ekipe Hitne pomoći.

A fire broke out at a chemical plant in Novara, Italy. pic.twitter.com/2ugKsw5D0I