SPREMAJU SE: Rusi kopaju nove rovove u blizini Krima

U avgustu 2022. ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski održao je značajan govor u kojem je citirao frazu: "Počelo je sa Krimom i završiće se sa Krimom".

Okupacija Krima je nesumnjivo bila ključni momenat koji je pokrenuo niz drugih značajnih događaja. U Ukrajini je to označilo početak ruske agresije, koja se ubrzo proširila na region Donjecka i Luganska.

Krim je glavno transportno čvorište i pozadinska baza za ruske trupe raspoređene u pravcu Hersona i Zaporožja i služi kao kritična strateška lokacija.

Russian forces in occupied Crimea are digging new trenches along the roads leading into the peninsula.



This interactive map shows many of Russia's field fortifications in Ukraine and links each point to satellite imagery: https://t.co/km9lFOldbe pic.twitter.com/EtHSyoaMZn