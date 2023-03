ZVONA ZA UZBUNU U KIJEVSKO-PEČERSKOJ LAVRI: Vernici sprečili državnu komisiju da uđe u svetinju - "Molite se za nas" (FOTO/VIDEO)

- Vernici Ukrajinske pravoslavne crkve blokiraju njihov rad. Opkolili su članove komisije i ne puštaju ih u zgrade koje žele da provere - piše ukrajinski medij.

Policija još nije intervenisala, a u Lavri zvone zvona na uzbunu.

Zvone zvona u blizini hrama Rođenja Bogorodice. Pomolite se - preneo je Telegram kanal UPC.

Kako je ranije saopšteno, danas se služba u Lavri odvija uobičajeno, a predvodi je mitropolit Onufrije. Crkva Vozdviženskog Krsta u Bliskim pećinama je puna vernika, prolaz za hodočasnike je otvoren.

Početkom marta, direkcija muzeja Kijevsko-pečerske lavre objavila je raskid na neodređeno vreme zakupa Svetouspenske Kijevsko-pečerske lavre UPC, naloživši monasima da napuste manastir do 29. marta.

Članovi Sinoda UPC, na čelu sa mitropolitom Onufrijem, stigli su 20. marta u kancelariju Zelenskog da iznesu svoj stav, ali je on odbio da ih prihvati.

Kao rezultat toga, objavili su apel najvišim arhijerejima, sveštenstvu i parohijanima crkve sa pozivom da zaštite svoje pravo da budu u Lavri.

Advokat Kijevsko-pečerske lavre protojerej Nikita Čekman rekao je da je podneo tužbu Privrednom sudu Kijeva o nedopustivosti raskida ugovora o zakupu.

Sud je danas uvažio tužbeni zahtev manastira, uvažavajući molbu Lavre da državni organi daju informacije o suštini prekršaja u korišćenju imovine na teritoriji manastira od strane kanonske crkve.

Zauzvrat, kako je primetio mitropolit Pavel, jednostrani raskid ugovora je nemoguć, za to je potrebna sudska odluka. Tako, do kraja suđenja sa muzejskom upravom, monasi neće napuštati manastir, dodao je on.

Iguman je takođe napomenuo da članovi komisije neće biti pušteni na teritoriju Lavre dok ne bude doneta odgovarajuća odluka suda.

Prošle nedelje je Kancelarija visokog komesara UN za ljudska prava objavila izveštaj o slobodi veroispovesti u Ukrajini, u kojem je izrazila zabrinutost zbog diskriminacije UPC.

The UOC-MP nevertheless held a service in the Kiev-Pechersk Lavra. Draws the attention of a large number of parishioners #Ukraine #UkraineWar #Russia #UkraineInvasion pic.twitter.com/kXnkUjywEh