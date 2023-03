SAD uputila hitno upozorenje svojim državljanima da odmah napuste Rusiju

Američki Stejt Department izdao je hitno upozorenje svojim državljanima da ne putuju u Rusiju.

U saopštenju se takođe navodi da svim američkim državljanima koji se nalaze u rusiji preporučuju da što pre napuste tu zemlju.

BREAKING: U.S. State Department urges U.S. citizens residing or traveling in Russia should depart immediately. pic.twitter.com/Q1UJ0lcqXh