SRUŠIO SE VOJNI HELIKOPTER IZNAD KENTAKIJA - Devet osoba poginulo! Izgledalo je kao velika vatrena kugla

Nik Tomazevski, koji živi otprilike kilometar i po od mesta gde se nesreća dogodila, rekao je da je nekoliko trenutaka pre nesreće video dva helikoptera kako lete iznad njegove kuće.

"Sinoć smo moja supruga i ja sedeli tamo i gledali ih, a ja sam rekao: Opa, ta dva helikoptera lete nisko i deluje kao da su jako blizu jedan drugome", rekao je.

Helikopteri su preleteli i kružili natrag, a nekoliko trenutaka kasnije, kaže Nik, videli su nešto što je izgledalo kao vatromet na nebu."

"Ugasila su se sva svetla u helikopterima. Izgledalo je kao da su samo nestali, a onda smo videli snažan sjaj, poput ogromne vatrene kugle", rekao je on.

Članovi posade leteli su sa dva helikoptera HH-60 Black Hawk, kojima je upravljala 101. vazduhoplovna divizija.

Heartbreaking news. I’m closely monitoring this tragic situation and keeping the entire Screaming Eagles community in my thoughts as we mourn this loss and continue to learn more about how this happened. https://t.co/UPZn1WbIMc