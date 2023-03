TUŽILAŠTVO TRAŽILO DA SE TRAMP UHAPSI U PETAK: Tim bivšeg predsednika rekao 'ne'

Međutim, Trampovi advokati odbili su zahtev rekavši da je Tajnoj službi, koja obezbeđuje bezbednosne detalje za bivšeg predsednika, potrebno više vremena da se pripremi.

Razmena, koju je Politicu preneo izvor iz organa za sprovođenje zakona, a potvrdio Džo Takopina, advokat bivšeg predsednika, naglašava izuzetno delikatnu prirodu optužnice bez presedana.

Sve do četvrtka, nijedan bivši predsednik u istoriji nije krivično gonjen. I same optužbe i njihova primena postavili su zemlju na nepoznat pravni i politički teren.

Očekuje se da će se Tramp predati tužilaštvu sledeće nedelje, ali Takopina je rekao da nije određen precizan datum.

The weaponization of the legal system to advance a political agenda turns the rule of law on its head.



It is un-American.



The Soros-backed Manhattan District Attorney has consistently bent the law to downgrade felonies and to excuse criminal misconduct. Yet, now he is…