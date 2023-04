Tramp oslobođen pritvora, izjasnio se da NIJE KRIV! (FOTO, VIDEO)

Tramp je danas formalno uhapšen, ali se očekuje da će pole čitanja optužnice bude slobodan.

Optužnica, čiji sadržaj još nije objavljen, povezana je sa istragom koju je protiv Trampa vodio tužilac Alvin Brag u vezi sa poreklom novca isplaćenom porno glumici Stormi Danijels za diskreciju u vezi sa njihovim odnosom.

20:27 - Tramp je izašao iz sudnice

Izašao je u pratnji pravosudnih policajaca, još je u statusu uhapšenog.

21:20 - Sudija opominjao Trampa

Novinar NBC-a prenosi da se Tramp u sudnici aktivno branio, čak da je i u jednom trenutku preterao pa mu je sudija dao opomenu. Takođe, NBC saznaje da je Tramp pre ulaska u sudnicu dao otiske prstiju.

20:55 - Tramp se izjasnio da nije kriv

Bivši predsednik Donald Tramp izjasnio se da nije kriv po svim tačkama optužnice

20:30 - Tram je upravo ušao u sudnicu

Tramp je ušao u sudnicu u Njujorku da bi bio optužen i od njega se očekuje da se izjasni da nije kriv. Čitanje optužnice je upravo počelo. Medijima koji su stajali u hodniku ispred sudnice nije rekao ni reč.

Detalji o više od 30 optužbi sa kojima se suočava biće otkriveni kada optužnica velike porote bude otkrivena. Optužnica proizilazi iz istrage u vezi sa tajnom isplatom novca glumici Stormi Danijels tokom predsedničke kampanje 2016.

20:25 - Pristalice protestuju ispred suda

Stotine pristaša bivšeg američkog predsednika protestuju ispred sudnice u kojoj je uhapšen, a s druge strane stigli su i njegovi protivnici.Pripadnici njujorške policije stali su između dva skupa koji su međusobno razmenjivali uvrede.

20:08 - Obezbeđenje spremno

Obezbeđenje Donalda Trampa pripremilo se kako bi bivšeg predsednika odvezlo iz zgrade suda. Novinari ispred zgrade rekli su da su videli SUV-ove kako se okreću prema smeru iz kojeg su došli.

Nije poznato kuda će Tramp da krene odmah nakon saslušanja, ali očekuje se da se vrati na Floridu.

19:55 - Advokatica: Nikad nisam mislila da ću ovo doživeti

Dok Donald Tramp čeka svoje saslušanje u zgradi suda, advokatica Džuli Rendelmen za Skaj NJuz je rekla da "nikada nije mislila da će doživeti ovakav dan".

- Iskreno ne mogu da verujem šta se danas događa. Zaista ne mogu - dodala je.

19:39 - Oglasio se Tramp

Dok je dolazio na sud, Trump se oglasio na svojoj društvenoj mreži.- Vau, uhapsiće me! Ne mogu da verujem da se ovo događa u Americi - napisao je.

BREAKING: Former President Trump has arrived at the courthouse to surrender and be arrested on criminal charges. https://t.co/Le705IMhsX pic.twitter.com/9asEOA69WI