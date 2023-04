OBJAVLJENI DETALJI OPTUŽNICE PROTIV TRAMPA: Evo za šta se sve tereti bivši predsednik Amerike

On je posle saslušanja napustio zgradu suda i uputio se svojoj kući u Floridi.

Istorijska optužnica protiv bivšeg predsednika Donalda Trampa je otpečaćena i sada je javna. Tužilaštvo Njujorka upravo ju je objavilo na svojoj veb stranici.

THE INDICTMENT OF DONALD TRUMP HAS BEEN UNSEALED: https://t.co/ATABRv9UZp pic.twitter.com/vnnCBmin8w