ŠOKANTNO PREDAVANJE U ŠPANIJI: Učitiljica iz biologije bila primer za anatomiju (FOTO)

Veronika Duke (43), učiteljica u osnovnoj školi u Valjadolidu, postala je ovih dana tema svetskih medija zbog originalne nastave.

Ona je odlučila da đake trećeg razreda upozna sa anatomijom čoveka tako što je držala čas obučena u bodi sa prikazom unutrašnjih organa.

- Deci je teško da zamisle gde se nalaze organi kada gledamo slike u knjigama ili crtamo na tabli. Pomislila sam da vredi pokušati nešto drugačije, pa sam na Aliekspresu slučajno videla ovaj kostim. Bilo mi je veoma interesantno jer se organi vide otpozadi. Tako smo na zabavan način upoznali telo - rekla je Veronika za "El Pais".

U školu je stigla u belom mantilu, a kada ga je na času skinula, deca su, kaže, različito reagovala.

- Bili su zbunjeni, neki su bili glasni, aplaudirali, drugi su prekrili oči, ali ubrzo su se smirili i bilo im je zabavno i, sigurna sam, lakše da savladaju gradivo - ispričala je učiteljica.

Kolega je snimio nekoliko fotografija tokom časa, a njen muž ih je objavio na društvenim mrežama, a više od 60 hiljada ljudi podržalo je lajkovima njen način rada.

Veronika 15 godina predaje osnovcima.

- Ranije sam koristila kostime za časove istorije, a za maternji jezik im donosim kartonske krune da bi naučili gramatičke kategorije - imenice, prideve i glagole - "gramatička kraljevstva", da tako kažem - objasnila je Veronika i dodala da bi volela da "društvo prestane da učitelje smatra lenjim birokratskim državnim službenicima, jer oni to nisu".

