Stoltenberg: Ukrajina će postati članica NATO

Generalni sekretar NATO je rekao da trenutno ne može da precizira kada će se to tačno desiti.

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg poručio je danas da će Ukrajina postati članica NATO.

"Pozicija NATO je da će Ukrajina postati članica Alijanse. I ta se pozicija nije promenila. Ali znamo da moramo da uradimo neke stvari da bismo to učinili mogućim. Jedna je da osiguramo da Ukrajina opstane kao samostalna i nezavisna država. Besmisleno je pričati o Ukrajini kao članici Alijanse, to mora da bude bazirano na tome da je Ukrajina demokratska, nezavisna država u Evropi. To je ono što je sada pred izazovom, čemu se preti brutalnom ruskom invazijom", rekao je generalni sekretar NATO Jens.

Stoltenberg je rekao da je trenutno primarni cilj da se osigura da Ukrajina ostane suverena i nezavisna evropska država.

"Prvi korak ka članstvu Ukreajine u NATO je da se osigura da Ukrajina prevlada i zato joj SAD i njeni partneri pružaju veliku podršku", dodao je on.

On je rekao i da trenutno ne može da precizira kada će se to tačno desiti.

"Saveznici pružaju veliku podršku Ukrajini i pokazuju da vrata NATO-a ostaju otvorena", rekao je.

Stoltenberg je najavio "višegodišnju podršku Ukrajini prilikom procesa tranzicije sa opreme i doktrina iz sovjetskog doba na standarde NATO-a".

Ovakav odgovor Stoltenberga dolazi gotovo šest meseci nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski podneo zvaničnu kandidaturu u septembru prošle godine tokom rata u Ukrajini.

Podsetimo, Finska je juče zvanično postala članica NATO-a nakon što su prošle godine zbog rata u Ukrajini zajedno sa Švedskom poslali zahtev za članstvo u alijansu.