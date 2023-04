Čim se pred sudom u Njujorku izjasnio da nije kriv za 34 krivična dela, bivši američki predsednik Donald Tramp vratio se na Floridu i održao govor pristalicama u kojem je rekao da je optužnica ''uvreda za našu zemlju''.

On tvrdi da je sudija Huan Merčan pristrasan i navodi da za protivnike ima ljude koji žele da „unište" Ameriku.

Tokom govora, republikanac Tramp je predstavnike rivalske Demokratske stranke za zaveru i pokušaj da osujete njegovu kandidaturu na predsedničkim izborima 2024.

Novinar Dejan Anđus kaže da je optužba teška, a da je kolokvijalno rečeno, "sprdnja" jer se radi o privatnim seksualnim perverzijama.

- To služi za ponižavanje. Način na koji je podignuta optužnica, to sačinjava nekoliko krivičnih dela, imamo tu i podmićivanje, i svašta. On je suočen sa ozbiljnom robijom,a nije optužen za malverzacije... Pokazuju ga kao šarlatana, lažnog mangupa, nekoga ko se 50 godina hvalisao. Vidite tipa koji odgovara za podmićivanje porno zvezde. Radi se o poniženju, da se iza lica močnika krije šarlatan - rekao je Anđus.

Njegove pristalice ovde vide podmetanje i lažnu optužnicu, rekao je Anđus.

- Na kraju balade, on može da bude žrtva, i da se izrodi u velikog pobednika, ili da bude ponižena krpa od čoveka, koji ide u mišju rupu - naveo je Anđus.

Zoran Milisavljević sa Instituta za političke studije kaže da u ovom slučaju, ništa nije slučajno.

- Ovo je sasvim dobro isplanirano. Ovde imamo situaciju gde pokušavaju da ga marginalizuju, prikažu kao nemoralnog čoveka. Prave mu problem u kući, Melanije nigde nema - rekao je Milisavljević.

Imamo afere koje još dublje mogu da se zakače, naveo je Milisavljević.

- Ovo može da se razvuče na veoma širok dijapazon, a ne na 34 tačke. Vidimo da građani SAD su ovo prepoznali i da on ima i te kako podršku. Može da se okrene suprotno od onoga što su oni planirali - rekao je MIlisavljević.

Autor: