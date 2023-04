PO*NO GLUMICA STALA U ODBRANU DONALDA TRAMPA: Ne bi trebalo da završi u zatvoru zbog mene

Glumica iz filmova iza odrasle stala u odbranu bivšeg američkog predsednika koji se zbog nje i našao na sudu.

Stormi Danijels ne veruje da bi Donald Tramp trebalo da bude u zatvoru zbog tihih isplata od 130.000 dolara koje su joj isplaćene tokom predsedničkih izbora 2016.

Tokom intervjua sa Piersom Morganom, zvezda filmova za odrasle je opširno govorila o hapšenju bivšeg predsednika i suđenju nakon što je optužen za 34 krivična dela, javlja "Metro".

U snimku iz intervjua, koji će kasnije danas biti emitovan na "TalkTV"-u, Danijelsova je rekla da misli da bi Tramp trebalo da se suoči sa zatvorskom kaznom ako bude proglašen krivim za niz navodnih zločina - samo ne za one koji uključuju nju.

"Specifično za moj slučaj, ne mislim da su njegovi zločini protiv mene vredni zatvora", rekla je ona.

"Osećam se kao da bi trebalo da, ako budre progklašen krivim za druge stvari, apsolutno ode u zatvor, jer je naš veći problem u tome što ako ove optužbe protiv njega – ili bilo šta drugo što ne znamo – ako bude proglašen krivim ili dokazi sugerišu da on jeste i ako ne ode u zatvor, to u suštini otvara vrata drugim ljudima da misle da mogu da se izvuku ako rade to ili nešto još gore."

Tokom 90 minuta intervjua, ona je otkrila da bi svedočila ako bi bila pozvana na sud, jer "nema šta da krije".

"To je zastrašujuće, ali radujem se tome", dodala je.

"Ja sam jedina koja je govorila istinu.“

Danijelsova je rekla da se raduje svedočenju na sudu jer bi to "legitimisalo njenu priču# i da bi bila uvređena ako od nje ne bude zatraženo da govori tokom suđenja.

"To što me pozovu i stave na klupu legitimiše moju priču i ko sam ja – a ako to ne urade, skoro izgleda kao da me kriju i ljudi će automatski pretpostaviti – ja bih – 'o, ona nije dobar svedok'".

Danijelsova je prvi put dospela na naslovne strane 2018. kada je progovorila o navodnoj aferi između nje i Trampa 2006. godine.

Tajne isplate novca navodno su se dogodile 2016. godine, samo nekoliko dana pre predsedničkih izbora, kada je Danijelsova ponudila da proda svoju priču jednom trač časopisu.

Tramp je navodno dao instrukcije svom advokatu Majklu Koenu da izvrši isplate Danijelsovoj kako bi sprečio da priča izađe u javnost.

Koen je kasnije priznao krivicu po osam krivičnih prijava u vezi s isplatama.

U dokumentima o optužbi se pominju još dve navodne isplate novca - 150.000 dolara bivšoj Plejboj zečici Karen Mekdugal i isplata od 30.000 dolara portiru u Trampovom tornju koji je tvrdio da ima informacije da je Tramp stekao dete sa ženom dok je bio oženjen Melanijom Tramp.

Tramp je "u više navrata i na prevaru falsifikovao njujoršku poslovnu evidenciju da bi prikrio kriminalno ponašanje koje je sakrilo štetne informacije od glasačke javnosti tokom predsedničkih izbora 2016.", navodi se u dokumentima optužnice.

