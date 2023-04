SUKOBI NE JENJAVAJU: Nasilje, haos i strah na ulicama Francuske (FOTO+VIDEO)

Sukobi su izbili u Parizu pored pivnice na levoj obali koju voli predsednik Francuske Emanuel Makron, preneo je Rojters.

Na kafeu Rotond nakratko je zapaljena tenda.

Tu su demonstranti gađali policiju kamenicama, flašama i farbom. Kafe je dobro poznat u Francuskoj po tome što je Makron tu priredio slavljeničku večeru nakon vođstva u prvom krugu predsedničkih izbora 2017. godine.

NOW - Protest at BlackRock head office in Paris.



The Globalists are starting to run into some bother as the world awakens from its slumber #paris #blackrock #biden #us #France #Dollar #protests pic.twitter.com/jBv93gtvbh