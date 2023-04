Snažan zemljotres pogodio Rusiju: Treslo se 6 stepeni po Rihteru!

- Epicentar potresa bio je na 445 kilometara od Petropavlovska Kamčatskog, na dubini od 94,3 kilometra. Magnituda potresa bila je šest stepeni - navodi se u saopštenju.

Jak zemljotres na granici Mongolije i Rusije

Odeljenje ruskog Ministarstva za vanredne situacije u Sahalinskoj oblasti saopštilo je da je zemljotres registrovan u Tihom okeanu u 3.22 časa, na 150 kilometara južno od Sjevero-Kuriljska, a da su se u tom gradu osetili potresi magnitude dva stepena, javio je TASS.

Prema preliminarnim izveštajima, nema povređenih niti materijalne štete, a nije izdato ni upozorenje na cunami.

#Earthquake (#землетрясение) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.8 || 113 km SW of #Severo-Kuril’sk (Russian Federation) || 9 min ago (local time 14:22:42). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/aBqeL7Sfrq