SPREČEN NOVI MASAKR U ŠKOLAMA - Osumnjičeni ima nešto zajedničko sa Odri Hejli, ubicom iz Nešvila

Tužilaštvo je u četvrtak saopštilo da je optuženi Vilijam Vitvort, koji se identifikovao kao "Lili" i – prema portparolu tužilaštva – u procesu je prelaska u ženski rod.

Vitvort se tereti po dve tačke za pokušaj ubistva, pretnje i mešanje u rad osoblja, nastavnika ili studenata obrazovnih institucija u prvom stepenu.

Zamenici šerifa okruga Elbert odgovorili su na poziv za uzbunu u bloku 13900 Dabl tri ranč serkl u gradu Elbert prošlog petka, prema saopštenju o hapšenju koje je dobio FOKS 21.

Član porodice je navodno rekao dispečerima hitnih službi da je njena "sestra" pretila da će pucati u školi i da je imala problema sa besom.

