DRAMA U KALIFORNIJI - Muškarac oteo dvoje talaca, a jednog od njih UBIO! Tu nije kraj zločinu, evo šta je još uradio (VIDEO)

Incident se dogodio u gradu Rouzvil, severoistočno od Sakramenta, prenela je agencija AP.

Ranjeni policajac se nalazi u bolnici u stabilnost stanju, navodi agencija.

Imena talaca, od koji je jedan ubijen, za sada nisu objavljena.

Osumnjičeni, čiji identitet takođe nije naveden, hospitalizovan je sa prostrelnim ranama, ali još uvek nema informacija o njegovom stanju.

Oh no looks like there was some sort of a shooting in hostage situation in Roseville, California today



pic.twitter.com/JYieyAXy2i