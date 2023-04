NOĆNA MORA ZA PENTAGON?! Procurela nova serija TAJNIH DOKUMENATA, osim o Ukrajini, obelodanjeni i materijali o OVOM

Kako se navodi, osim ovih dokumenata, na društvenim mrežama pojavili su se i američki tajni dokumenti o Bliskom istoku i Kini. Ukupno je, ističe ovaj njujorški medij, na internetu bilo više od 100 dokumenata. Navodi se da su neki od njih označeni da "njihov sadržaj ne bi trebalo da bude poznat predstavnicima bilo koje druge zemlje".

Prema mišljenju analitičara, "obim curenja", kao i priroda informacija sadržanih u novim materijalima, mogli bi da nanesu veliku štetu vlastima. Jedan od predstavnika obaveštajne zajednice opisao je curenje kao "noćnu moru za 'Fajv ajs' (obaveštajni savez koji uključuje SAD, Australiju, Kanadu, Veliku Britaniju i Novi Zeland)".

Nightmare for the "Five Eyes": a new batch of secret US documents on Ukraine, China and the Middle East "leaked" into the Network



A new batch of secret US documents on Ukraine and not only appeared on social networks. According to The New York Times, more than 100 documents were… pic.twitter.com/n5d7Q8tjPe