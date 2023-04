Epicentar potresa bio je na dubini od 10 kilometara, saopštio je Evropsko-Mediteranski seizmološki zavod.

Za sada nema informacije o eventualnoj šteti ili žrtvama.

A magnitude 5 earthquake took place in the Fiji Region at 16:27 UTC (19 minutes ago). The depth was 2km and was reported by EMSC. #earthquake #earthquakes #Lautoka #Fiji pic.twitter.com/1iPJVp5QJk