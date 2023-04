SRUŠILA SE ZGRADA U FRANCUSKOJ! Jezivi prizori s lica mesta, vatra kulja, do zatrpanih nemoguće prići - OVO JE mogući uzrok njenog pada! (VIDEO)

- Noću u 00.40 (01.40 po moskovskom vremenu) srušila se zgrada u ulici Tivoli 17, usled čega se srušio deo susednih kuća, 15 i 19 - rekao je gradonačelnik Benoa Pajan.

Nakon urušavanja, prema njegovim rečima, izbio je požar koji otežava slanje spasilaca i pasa u potragu za žrtvama i nastradalima koji su možda pod ruševinama.

Na licu mesta je 100 spasilaca. Stanovnici susednih kuća su evakuisani. Policija, vatrogasci i gradski zvaničnici tek treba da kažu šta je izazvalo urušavanje, prenela je RIA.

JUST IN - Building collapse that sounded like a huge explosion reported in the southern French port city of Marseille



pic.twitter.com/jXsR67abkx