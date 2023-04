Voditeljka Jovana Jeremić je jutros u okviru "Novog vikend jutra" ugostila stručnjake koji su komentarisali najnovija dešavanja povodom napada u Tel Avivu.

Jedna osoba je ubijena, a petoro turista je povređeno u napadu na šetalištu u Tel Avivu, saopštile su službe za vanredne situacije. Policija i inspektor u civilu ubili osumnjičenog napadača, a izraelski premijer Benjamin Netanijahu naredio mobilizaciju dodatnih snaga bezbednosti.

Islamski džihad je u saopštenju naveo da je napad "prirodan i legitiman odgovor na zločine okupacije nad palestinskim narodom" i dodao da se napad dogodio na godišnjicu terorističkog napada u baru u ulici Dizengof u Tel Avivu, navodi Harec.

Svedok koji je bio prisutan na licu mesta rekao je za Harec da je vozilo ubrzalo i ušlo u obližnju benzinsku pumpu.

Stručnjak za terorizam Ilija Životić ističe da u Izraelu imamo svakodnevne terorističke napade.

- Ono što zabrinjava je to da je njihov broj manji u odnosu na prošlu godinu, ali broj smrtnosti je veći. napad je bio odgovor na nasilje koje se desilo u Jerusalimu. Došlo je do tenzija, gde je dovoljna iskra da sve eksplodira. Na to je policija odgovorila, a ovaj napad je odgovor na to - rekao je Životić.

Nadam se da ovo neće ekslairati i da će razum preovladati, naveo je Životić.

- Pomirenja nema, a naša sreća je da pregovore ne vode militanti, nego političari - objašnjava Životić.

Kako objašnjava, važno je da se pregovori vode, jer je to jedino rešenje kako bi se postigao mir.

- Srbija ne treba da brine, jer mi vodimo računa kome ide naše oružje. Terorizam buja zbog etničkih grupa ili etničkih koji se osete marginalizovanim, a toga kod nas nema, i to nije slučaj - objasnio je.

Strahinja Milovanović, advokat istakao je da se nešto slično dešavalo u Srbiji, mi smo, kaže, na dosta dobrom mestu kada je u pitanju terorizam, međutim, ne trebamo zaboraviti formiranje terorističke ćelije, nakon rata 1999. na KiM.

- Sa te strane, naše službe rade svoj posao na maksimalnom nivou, ali opet vidimo da Francuska, Španija i Nemačka jesu ugrožene - dodao je.

