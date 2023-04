DRAMA I PANIKA NA MEDITERANU - Voda prodire u brod sa 400 ljudi, nema kapetana, a ni goriva!

Ova služba je na Tviteru navela da je dobila poziv za pomoć sa broda, koji je krenuo iz Tobruka u Libiji prošle noći i da su o tome obaveštene vlasti.

Kako je naveo Rojters, brod je ostao bez goriva, a potpalublje je bilo puno vode, dok kapetana nema i niko ne može da upravlja brodom.

Ljudi na brodu su počeli da paniče, a neki od njih su dobili medicinsku pomoć, prenosi Rojters.

We found a boat with ⁓400 people in distress.

Nearby: 2 merchant ships that are ordered not to rescue, instead one was asked by Malta to only supply the boat with fuel.

400 people are in imminent danger of death.

The EU must act immediately! pic.twitter.com/FGi9DMe2jG