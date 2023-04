Tesla gradi 'gigafabriku' u Kini: Proizvodiće jedinstveni tip baterija

Proizvođač automobila, čiji je vlasnik Ilon Mask, otvoriće ovu fabriku u trećem kvartalu i započeti proizvodnju u drugom kvartalu 2024. godine, navodi Sinhua u izveštaju sa ceremonije potpisivanja ugovora.

Fabrika će u početku proizvoditi 10.000 "megapek" jedinica godišnje, što je dovoljno za skladištenje oko 40 gigavat časova električne energije.

