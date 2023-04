Najmanje dva migranta poginula, oko 20 nestalo u Sredozemnom moru

Najmanje dva migranta su poginula, a oko 20 se vodi kao nestalo, dok su 22 spasena nakon što je čamac potonuo tokom vikenda u Sredozemnom moru između Tunisa i Italije, saopštila je danas nemačka humanitarna grupa "Reskjušip" (ResQship).

Organizacija je navela da su spasioci stigli do olupine čamca u subotu i pronašli više od 20 migranata u vodi, koji su rekli da je čamac potonuo dva sata ranije. Humanitarna grupa je napisala na Tviteru da je njihov brod "Nadir" prebacio spasene migrante na italijansko ostrvo Lampeduza. Grupa je ocenila da je ta tragedija mogla da bude sprečena humanitarnim pristupom migraciji, umesto postavljanjem bodljikave žice duž evropskih granica, preneo je AP. Humanitarna organizacija "Alarm fon" saopštila je u nedelju uveče da je primila još jedan poziv za pomoć sa brodića sa oko 400 migranata koji su krenuli iz Tobruka u Libiji. Organizacija je saopštila da su, prema poslednjim podacima, migranti uspeli da nastave put i da su stigli do zajedničke zone potrage i spasavanja Malte i Italije. „Prijavljuju visoke talase i jak vetar. Ipak, spas se ne nazire!“ napisao je "Alarm fon" na Tviteru u ponedeljak. Hiljade migranata stiglo je za poslednjih nekoliko dana do Lampeduze koja se nalazi oko 150 kilometara od obale Tunisa. Prema podacima italijanskog ministarstva unutrašnjih poslova, više od 28.000 migranata stiglo je u Italiju od početka godine, što je gotovo četiri puta više u odnosu na isti period prošle godine.

Italijanska desničarska koaliciona vlada Đorđe Meloni sprovela je proteklih meseci akciju protiv mreže humanitarnih spasilačkih čamaca koji deluju u centralnom Mediteranu severno od Libije, preneo je AP.