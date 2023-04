Izmučena tela modela, pevačice i njihove prijateljice pronađena kraj reke - Usta su im bila prekrivena povezima, a GRKLJANI PREREZANI (FOTO)

Tela nestalih Najeli Tapije (22), Julijane Masijas (21) i Denise Rejne (19) prošle nedelje pronađena pored reke Esmeraldas nedaleko od grada Kuininde na severozapadu Ekvadora, javlja "Dejli mejl".

Prema informacijama sa lica mesta, devojke su mučene, grkljani su im prerezani, a pronađene su u plitkom improvizovanom grobu. Tela su pronađena nakon što su lokalni ribari uočili da psi se zadržavaju na obali reke i njuškaju.

Ribari o svemu obavestili lokalne vlasti nakon što uočili izrazito neprijatan miris.

Policija istražuje slučaj, a porodici devojaka mole da se stradanje Tapije, Masijas i Rejne ne povezuje sa krijumčarenjem droge.

Lokalni mediji su izvestili da su devojke bile i vezane, i da su im usta bila prekrivena povezima.

- Bile su mlade, obučene za plažu, u kupaćim kostimima, laganoj odeći, kratkim pantalonama - rekao je Dijego Velastegui, službenik policije grada.

🆘️CONTRATADAS PARA UN SHOW ARTÍSTICO, NUNCA REGRESARON A CASA🆘️🆘️#Alerta

Tres jóvenes identificadas como Denisse Reyna, Nayeli Tapia y Juliana Macías, reportadas como perdidas el martes 4-04-2023 en Santo Domingo, fueron halladas muertas en Quinindé. Esmeraldas. pic.twitter.com/5tcqiIc7Vg — De Vuelta a la Batalla, Seguimos (@RRueda_Ermel) 08. април 2023.

Devojke potiču iz grada Santo Domingo de los Cačilas koje je od mesta gde su pronađene udaljeno oko 80 kilometara. Poslednji su puta viđene 4. april, kada su krenule na plažu.

Nakon što se nisu vratile kući i odgovarale na pozive, njihove porodice su prijavile njihov nestanak. Porodice kažu da ne poznaju osobe sa kojima su se navodno trebale da se nađu na plaži.

Prve informacije kažu da su devojke ubijene u selu Malimpiji koje je od Kuinindea udaljeno oko 15 kilometara. Policija je navodno locirala automobil kojim su devojke prevezene do mesta gde su ubijene. Uz to, policija je kod tela devojaka pronašla mobilni telefon i da se nada da će joj on pomoći da reše slučaj.

Masijas se bavila pevanjem, a ekvadorski mediji kažu da je snimak nje kako peva u jednom restoranu koja kruži društvenim mrežama, možda posljednji snimak nje žive.

El triple crimen de Nayeli Tapia, Denisse Reyna y Yuliana Macías en Esmeraldas es lo más espeluznante que he visto en esta primera semana de abril. Tras el hallazgo de sus cuerpos torturados, sus familiares han recibido amenazas. Ojalá este asesinato no quede en la impunidad. pic.twitter.com/V1jt9vk3nV — Tere Menéndez (@TMT30_) 10. април 2023.

Najeli je odrasla u gradu Santo Domingo de los Cačilas, ali je živela je u Kitu, glavnom gradu Ekvadora. Tamo je radila kao manekenka, prenosi "Jutarnji list".

Rejna je na Državnom tehničkom univerzitetu u Kevedu u Ekvadoru studirala poljoprivredno inženjerstvo.

- Samo želimo pravdu. Ako neko nešto zna, treba praviti odgovorne za ovog grozno ubistvo, odnosno tri ubistva koja su se dogodila u jednom danu - rekla je Paulina Rueda, tetka Julijane Masijas.

Rueda je medijima rekla da ona i njena rodbina zbog traženja pravde primaju pretnje.

La mañana de este viernes 7 de abril, pescadores encontraron 3 cuerpos sin vida a orillas del río #Esmeraldas, en los sectores de Viche y Valle del Sade, cantón #Quinindé. Las víctimas fueron identificadas como Yuliana Macías, Nayeli Tapia y Denisse Reina, entre 20 y 25 años. pic.twitter.com/lduk8RzVJu — Periódico D'Una (@periodicodeuna) 08. април 2023.

- Biću uporna iako mi je život ugrožen - dodala je Rueda i zamolila javnost da smrti devojaka ne povezuje sa krijumčarenjem droge.

Devojke su sahranjenje tokom Uskrsa (katoličkog).