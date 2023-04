Porodica preživela stravičan udar tornada u kupatilu! Vetar od 222 km na čas je uništio sve osim te prostorije (VIDEO)

Porodica Hil je već bila dobro upoznata sa takvim olujama jer su prilično uobičajene na američkom srednjem zapadu.

Međutim, krajem marta je serija od najmanje 10 tornada pogodila Indijanu, a tom prilikom je poginulo 32 ljudi dok su desetine bile povređene.

Kada je Hil krenuo ka svom domu, stigao je samo nekoliko trenutaka pre tornada.

Dok je izlazio iz kola, video je kako je eksplodirala ulična rasveta i odjednom je sve bilo u mraku. Vetar je duvao sve jače i jače. Neko od njegovih članova porodice je povikao kako treba da se sakriju u kupatilu.

Hil, njegova majka, brat, deka i baka, kuma i pas Rigbi su se skupili u malom kupatilu, i to im je na kraju spasilo živote.

Jacob Hill, of Spencer, Indiana, survived a 138 mph tornado that decimated his family home late last month. He shared video footage of the damage with Insider. pic.twitter.com/6HbRCVV1iO

- Mogao sam da čujem kako prozori pucaju, deo plafona se obrušio na nas. Počeo sam da udišem prašinu - rekao je Hil.

Kada je oluja prošla, Hil je ležao na zemlji. Čitav udar trajao je oko 45 sekundi.

Srećom, niko nije bio povređen. Imali su problema da izađu odatle jer se jedan zid obrušio i blokirao im put.

Jedino je kupatilo preživelo, a tornado je potpuno pregazio kuću od koje praktično ništa nije ostalo.

Hill and five family members (and the family dog) sheltered in a hallway bathroom.



It was the only room left intact after the storm passed. pic.twitter.com/Jyd91F8Cgv