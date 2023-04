MILIONERI PRONAĐENI MRTVI U KUĆI - Oboje su sedeli u svojim stolicama, a sumnja se da su ZBOG OVOG umrli! Ćerka zatekla JEZIV PRIZOR (FOTO)

Stiven Bakster (61) i njegova supruga Kerol (64), veruje se da su se ugušili smrtonosnim isparenjem dok su se opuštali na Uskrs.

Uzbuna je podignuta nakon što ih je njihova ćerka Eli (21) pronašla mrtve u njihovoj kući sa pet spavaćih soba u selu Vest Mersea blizu Kolčestera u Eseksu.

Hitna pomoć je pozvana, ali nisu uspeli da ih ožive.

Policija je zatvorila put ispred kuće para, dok je trajao uviđaj, piše Mirror.

A couple have been found dead in their armchairs following a suspected carbon monoxide leak in Essexhttps://t.co/OE03UUYNR4