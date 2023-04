POGUBLJEN 'NINDŽA UBICA' - Iz kuće žrtava krao stvari da bi ih poklonio devojci: Ovo su njegove poslednje reči (FOTO)

Smrtna kazna izvršena je ubrizgavanjem smrtonosne injekcije.

To je stoto pogubljenje u toj američkoj državi otkako je u njoj 1976. godine vraćena smrtna kazna, ali i drugo za samo šest sedmica, pri čemu se naredno izvršenje smrtne kazne očekuje već za tri sedmice.

Kako je dobio nadimak "nindža ubica"

Florida is finally ridding the world of the monster known as Louis Gaskin.



About 30 years overdue.. but better late than never.



😎👍https://t.co/ywtCPJqnyH