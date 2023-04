BAJDEN NAPRAVIO GAF U IRSKOJ - Pomešao ragbi tim sa britanskom vojnom jedinicom?

Američki predsednik Džozef Bajden uspeo je da pažljivo tretira sve istorijske i trenutno politički osetljive teme tokom prvog dela posete Irskoj ove sedmice, prisustvujući obeležavanju 25 godina od postizanja sporazuma za obezbeđivanje trajnog mira za Severnu Irsku, ali je u Republici Irskoj napravio gaf.

On je, nakon što je u sredu došao iz Severne Irske u Republiku Irsku, pobrkao novozelandski ragbi tim "Ol bleks" ("All Blacks") sa ozloglašenom britanskom vojnom jedinicom "Blek end tans" ("Black and Tans") koja se borila protiv Irske republikanske armije (IRA) pre jednog veka, objavio je danas Politiko.

Na kraju govora u pabu u sredu uveče, Bajden je, u društvu irskog ministra spoljnih poslova Majkla Martina i daljeg rođaka slavnog ragbi igrača Roba Kernija, pokušao da uputi pohvalu jednom od Kernijevih najvećih sportskih dostignuća kada je irska ragbi reprezentacija pobedila Novi Zeland prvi put u 111 godina, u novembru 2016. u Čikagu.

Tim Novog Zelanda je poznat po imenu "All Blacks", u vezi sa bojom njihovih uniformi.

"On je pakleni ragbi igrač i razbio je 'Black and Tans'", rekao je Bajden, uz smeh publike.

"Blek end tans" su bili pomoćna jedinica britanskih bezbednosnih snaga koje su se borile protiv IRA pobunjenika u njihovom ratu za nezavisnost od Velike Britanije od 1919. do 1921. godine.

Njihovo ime je označavalo improvizovane i nedosledne boje njihovih uniformi.

Bajdenov gaf je, međutim, izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama u Irskoj.

"Najveći poklon koji Irska želi od Džoa Bajdena je gaf sa potpisom", napisao je komičar Oliver Kalan na Tviteru.

Bajdenova pomoćnica Amanda Slot rekla je danas da je svima u Irskoj koji su ljubitelji ragbija bilo jasno o čemu je američki predsednik govorio. B

Bajden je napravio i drugi gaf: Kernija je nazvao Keer-nei, a ne kako to Irci izgovaraju Kar-nei, ali taj gaf je ostao u senci prvog.