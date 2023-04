MARIN LE PEN: Ako pobedi Rusija, to će biti katastrofa, ako pobedi Ukrajina - počeće TREĆI SVETSKI RAT

Liderka francuskog Narodnog pokreta Marin Le Pen upozorila je da će, ukoliko Rusija pobedi, to biti katastrofa, ali da će, ako pobedi Ukrajina, početi Treći svetski rat.

Le Pen je u intervjuu za grupu medija, među kojima je i španski El Pais, rekla da kada nacija poput Rusije napada drugu naciju i preti njenom suverenitetu, ne postoji mogućnost distanciranja i mora da se zauzme stav, prenosi Blic pisanje agencije Tanjug.

Kaže i da Rusiji treba uvesti sankcije, ali ne u energetskom sektoru, kao i da treba pregovarati o miru.

- Ako Rusija dobije rat, to je katastrofalno jer će sve zemlje s teritorijalnim sukobom misliti da ga mogu da ga reše oružjem. Ako Ukrajina pobedi, to će značiti da je NATO ušao u rat, jer sam uverena da Ukrajina, bez pomoći NATO, ne može vojno da pobedi Rusiju. A to znači da je Treći svetski rat počeo. Ako nastavimo da dostavljamo oružje Ukrajini, kao sada, suočavamo se sa novim 100-godišnjim ratom, što je, s obzirom na ljudske gubitke, užasno - rekla je ona.

Govoreći o izborima u Francuskoj, Le Pen je rekla da se u Francuskoj događa tačno ono što je ona predviđala u predizbornoj kampanji, kao i da dobija sve veće poverenje građana Francuske.

- Za nekoliko godina smo od najomraženije stranke u Francuskoj, postali najomiljenija. Nikada nismo bili ekstremni desničari, jer se radikalno protivimo nekim principima karakterističnim za ovu struju, poput antiparlamentarizma, odbacivanja pluralizma i upotrebe nasilja. Smatramo da je nacija političko srce našeg projekta - rekla je ona.

Iako je Le Pen pozdravila to što se francusko predsednik Emanuel Makron distancirao od SAD u pogledu Kine, kritikuje ga zbog evropskog suvereniteta jer, kako kaže, da bi postojao suverenitet, potreban je narod, a nema evropskog naroda.

- Još sam evroskeptik i svakim danom koji prolazi sve sam više skeptična. Nisam skeptična prema Evropi, već prema političkoj organizaciji Evrope - rekla je Le Pen.

Kada se radi o imigraciji, ona je kazala da bi, da dođe na vlast, u Ustav Francuske unela odredbu kojom se Francuzima daje prednost nad strancima u pristupu radnim mestima, stanovima i socijalnim beneficijama.

