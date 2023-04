ON JE UKRAO DOKUMENTA PENTAGONU?! Amerika na nogama, sprema se hapšenje pripadnika Nacionalne garde!

"Njujork tajms" je prethodno izvestio da je vođa onlajn grupe preko koje su procurela tajna dokumenta američke vlade pripadnik Nacionalne garde Masačusetsa.

List je na osnovu intervjua i dokumenata koje je pregledao, imenovao Džeka Tekseiru, pripadnika Nacionalne garde za predvodnika onlajn grupe Tag Šejker Sentral, u kojoj ima oko 20 do 30 ljudi koji dele svoju ljubav prema oružju, rasističkim memovima i video igricama.

Izvor, koji je govorio pod uslovom da ne bude imenovan, nije izneo druge detalje. FBI nije odgovorio na zahtev agencije da prokomentariše razvoj događaja u istrazi.

Američko Ministarstvo pravde pokrenulo je istragu o "curenju" poverljivih dokumenata prošle sedmice, a Pentagon procenjuje štetu koja je nastala.

