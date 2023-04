PREDSEDNIK BRAZILA APELUJE: Zemljama BRIKS-a treba alternativa dolaru

Brazilski predsednik Luis Injasijo Lula da Silva predložio je da se izabere valuta koja će biti alternativa dolaru i koja će se koristiti u trgovini među zemljama BRIKS-a, prenosi brazilski portal „G1“.

- Zašto banka kao što je BRIKS ne bi mogla da ima valutu koja bi se koristila u trgovini između Brazila i Kine, kao i između Brazila i drugih zemalja BRIKS-a. To je veoma složen proces jer neki nisu na to navikli - rekao je on tokom inauguracuje Dilmi Rusefa na mesto rukovodioca Nove razvojne banke BRIKS u Šangaju.

Lula da Silva je dodao da bi i druge zemlje mogle da budu aktivnije u korišćenju svojih sopstvenih valuta u trgovini, bez korišćenja dolara.

- Ko je odlučio da će upravo dolar biti valuta za plaćanja nakon zlata? Zašto da to ne bude jen, brazilski real ili meksički pezos? Zato što su nekada naše valute bile slabe i nisu bile vredne u drugim zemljama - podvukao je on.

List napominje da je ranije Centralna banka Brazila najavila potpisivanje sporazuma sa kineskom Centralnom bankom o direktnom konvertovanju valuta dveju zemalja prilikom komercijalnih operacija, ali bez posredovanja dolara.

