FBI U AKCIJI: Pogledajte hapšenje mladića (21) koji je otkrio tajne podatke i šokirao svet! (VIDEO)

Tešeira, inače pripadnik Nacionalne garde vazduhoplovstva Masačusetsa, je vodio grupu za onlajn igranje u kojoj je bilo 20 do 30 mlađih muškaraca. Oni su u grupi delili rasističke mimove, te razgovarali o igrama i oružju. U toj grupi na "Diskordu" su, pored svega toga, objavljeni tajni dokumenti SAD-a.

Osumnjičeni je, kako se navodi, mladi, harizmatični ljubitelj oružja koji je navedene dokumente podelio sa svojim virtualnim prijateljima. Grupa koju je ujedinila ljubav prema oružju, vojnoj opremi i Bogu je 2020. godine, tokom pandemije, kreirala zajednički kanal na "Diskordu", onlajn platformi popularnoj među gejmerima, objavio je "Washington Post".

Dvojica američkih zvaničnika potvrdila su pre hapšenja da istražitelji žele da razgovaraju sa Tešeirom.

Stotine stranica dokumenata u tinejdžerskoj grupi

Sve je počelo pre nekoliko meseci, kad je jedan od korisnika učitao stotine stranica dokumenata u zajedničku grupu. "Njujork tajms" je razgovarao s članovima te grupe, koja se zove "Thug Shaker Central". Jedan od članova rekao je da O.G.-a, kako su nazvali osobu koja je objavila dokumente, poznaje tri godine. Drugi je rekao da je O.G. imao pristup tajnim dokumentima zbog svog posla.

Digitalni dokazi, kako je utvrdio "Njujork tajms", od O.G.-a vodili su do Tešeire. Detalji interijera njegove kuće objavljeni na društvenim mrežama na porodičnim fotografijama takođe su odgovarali detaljima na marginama nekih fotografija procurelih tajnih dokumenata, utvrdio je NYT.

Kao aktivni vojnik on je mogao da ima pristup nekim dokumentima. Zvaničnici unutar američke vlade sa bezbednosnom proverom često primaju takve dokumente svakodnevnom e-poštom, rekao je jedan zvaničnik za "Njujork tajms", a ti mejlovi bi zatim mogli biti automatski prosleđeni drugim ljudima.

Nisu ni shvatali važnost dokumenata

Članovi "Thug Shaker Centrala" koji su razgovarali za "Njujork tajms" rekli su da su dokumenti o kojima su razgovarali na internetu trebalo da budu isključivo informativni.

