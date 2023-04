NIJE MU BILO SPASA - 'Eskobarov' nilski konj stradao u sudaru sa terenskim vozilom

Kolumbijske vlasti su objavile da je nilski konj uginuo na licu mesta, dok je osoba u vozilu dobila pomoć od prolaznika, nakon sudara sa velikom životinjom, na putu između Medeljina i Bogote, preneo je CNN.

Kako je navedeno, "situacije poput ovih ukazuju da prisustvo nilskih konja u regionu predstavlja problem za društvo i životnu sredinu, što zahteva međuinstitucionalnu saradnju za traženje sveobuhvatnih i pravovremenih rešenja.

Eskobar je nilske konje doneo u Kolumbiju krajem 1980-ih godina, ali nakon njegove smrti 1993. godine životinje su ostavljene da slobodno lutaju po vrućoj, močvarnoj oblasti Antiokija, gde su lokalne vlasti bile nemoćne da obuzdaju njihovo razmnožavanje.

