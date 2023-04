Dolazio kamufliran u školu, bio OPSEDNUT ORUŽJEM I RATOM - Školski drugovi o momku koji je otkrio tajne podatke (VIDEO)

Džek Tešira bi ponekad dolazi kamufliran u školu, nosio knjige o oružju veličine rečnika i ponašao se na način koji je nekim učenicima izazivao nelagodu.

"Mnogi ljudi su bili oprezni prema njemu", rekla je Bruk Kletero, koja je išla u srednju školu sa njim, za CNN.

Dodala je da je bio više usamljenik, a zbog fascinacije ratom i oružjem odvratio je mnoge ljude.

Džon Pauel, koji je takođe išao u školu sa njim, rekao je da ga se seća kao prijatnog i tihog mladića.

"Nije imao puno prijatelja", dodao je Pauel.

This is a completely valid question many Americans are asking, "How was a 21-year-old reservist Jack Teixeira (being arrested here) able to gain access to highly classified US intel?" Any idea? pic.twitter.com/l5cUleqVPa